Índice STOXX 600 tem alta recorde na Europa com lucros otimistas

O índice de referência da Alemanha subiu 2%, enquanto o da França adicionou 1,5% e o da Itália avançou 1%.

A Siemens, frequentemente vista como um termômetro da saúde da economia industrial mais ampla, avançou 7,2% após seu resultado do primeiro trimestre superar as estimativas, destacando sinais de recuperação da demanda de clientes em setores como eletrônicos e semicondutores.

A gigante industrial enfrentou dificuldades na China nos trimestres anteriores, com os pedidos caindo principalmente devido à redução de estoque.

"Todos estavam esperando o processo de redução de estoque terminar, porque eles têm grandes estoques e agora estão vendo pedidos positivos chegando", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

"Não é um grande crescimento, mas é o primeiro sinal de recuperação econômica, e isso também está impulsionando as montadoras."

As ações de automóveis lideraram os ganhos setoriais no STOXX 600 com um salto de 4,4% -- seu maior aumento em um dia em um ano, também auxiliado por um salto de 4,9% na Michelin, depois que a fabricante francesa de pneus divulgou resultados anuais melhores do que o esperado.