Indústria da zona do euro encolhe mais do que o esperado em dezembro

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial da zona do euro encolheu mais do que o esperado em dezembro, indicando que a recessão de dois anos do setor está longe de acabar, mesmo que alguns números sobre a confiança e pedidos tenham apontado para uma estabilização.

A produção nos 20 países que compartilham o euro caiu 1,1% em dezembro na base mensal, mostraram os dados do Eurostat nesta quinta-feira, em resultado pior do que as expectativas de uma queda de 0,6%, uma vez que a Alemanha, a maior potência industrial da região, encolheu 2,9% e a Itália, 3,1%.

O setor industrial tem sido um entrave para a Europa há anos, uma vez que a energia cara, a fraca demanda da China, a intensificação da concorrência global e os modelos fora de moda no setor automobilístico são todos obstáculos para os pedidos.