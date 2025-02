Licença para Petrobras na Margem Equatorial não teria efeito imediato nas ações, diz BTG

(Reuters) - Analistas do BTG Pactual estimam que uma decisão permitindo que a Petrobras avance com estudos preliminares para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá pode ser tomada nos próximos meses, mas avaliam que tal desdobramento não deve ter um efeito imediato nas ações da estatal.

Eles argumentam o fluxo de notícias em torno da Margem Equatorial se intensificou nas últimas semanas, com a pressão política aumentando para levar adiante as atividades exploratórias que poderiam desbloquear investimentos significativos e crescimento econômico na região.

"O envolvimento de figuras-chave do governo, incluindo o presidente Lula, sinaliza um impulso mais forte para resolver o impasse do licenciamento, particularmente porque a liderança política de Estados como o Amapá continua a defender o projeto", afirmaram em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.