Minério de ferro cai com tarifa do aço e preocupações com impostos da Índia

Por Amy Lv e Michele Pek

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian interromperam uma alta de dois dias nesta quinta-feira, conforme preocupações com as tarifas dos EUA para o aço e possíveis impostos da Índia superaram os problemas de fornecimento da Austrália Ocidental.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,52%, para 808 iuanes (US$110,87) a tonelada.