Nestlé supera previsões de vendas, mas diz esperar margem de lucro mais estreita

A Nestlé disse que espera que as vendas para o ano inteiro sejam mais altas do que no ano passado, mantendo a meta delineada em novembro.

Mas a empresa previu uma margem de lucro operacional comercial subjacente de 16% ou mais, abaixo dos 17,2% do ano passado.

Freixe disse que espera que a margem se reduza no curto prazo "à medida que investimos para crescer".

Embora duas das commodities mais importantes para a Nestlé - o café e o cacau - estejam com preços recordes, a empresa disse que só repassará alguns aumentos de custos para os consumidores.

Os concorrentes da Nestlé reduziram os aumentos de preços no ano passado, em um movimento para atrair de volta os compradores que haviam se voltado para produtos mais baratos.

A empresa suíça, no entanto, não diminuiu tão rapidamente, com vários trimestres de volumes de vendas fracos que levaram à demissão em agosto do presidente-executivo Mark Schneider.