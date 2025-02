Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem em meio a mercado de trabalho estável

Economistas consideram inflacionária a pressão de Trump por deportações em massa de imigrantes sem documentos, tarifas sobre importações e cortes de impostos.

O banco central dos EUA deixou sua taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% no mês passado, depois de reduzi-la em 100 pontos-base acumulados desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

Apesar do baixo número de demissões, as oportunidades de trabalho para aqueles que perderam seus empregos não são mais tão abundantes como eram há cerca de um ano, com as empresas adotando uma atitude cautelosa.

O número de pessoas que receberam benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, diminuiu em 36.000, para 1,850 milhão com ajuste sazonal, durante a semana que terminou em 1º de fevereiro, segundo o relatório.

(Por Lucia Mutikani)