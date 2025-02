Produtores de fibra curta podem se beneficiar com eventuais tarifas de Trump sobre Canadá, vê Suzano

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - Produtores de celulose de fibra curta, produzida a partir de eucaliptos, podem se beneficiar de uma eventual manutenção na promessa do presidente norte-americano, Donald Trump, de sobretaxar os produtos de exportação do Canadá em 25%, afirmaram executivos da Suzano, a maior produtora mundial da commodity, nesta quinta-feira.

"Boa parte da fibra longa que entra nos EUA vem do Canadá e quando os EUA decidem tarifar o Canadá, isso vai fazer com que a diferença de preço fique ainda maior", disse o presidente-executivo da Suzano, Beto Abreu, em conferência com jornalistas.