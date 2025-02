Real mais valorizado e desaceleração da economia ajudam a baixar inflação, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - Uma eventual persistência do cenário recente de valorização do real poderá reduzir a inflação com mais intensidade do que o previsto atualmente, disse nesta quinta-feira o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Em entrevista à imprensa, Mello também afirmou que o arrefecimento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para este ano coloca a atividade em nível “mais próximo do que consideramos o potencial não inflacionário do país” e é compatível com uma redução da inflação para “mais perto da meta”.

(Por Bernardo Caram e Victor Borges)