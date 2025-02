Renova diz que Justiça de SP encerra recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Renova Energia anunciou nesta quinta-feira que a Justiça de São Paulo decidiu pelo encerramento do processo de recuperação judicial da companhia, reconhecendo cumprimento das condições previstas no plano de reestruturação do grupo.

"Este é um marco fundamental na reestruturação e transformação da companhia... O encerramento da recuperação judicial permite à companhia operar com maior estabilidade, superar os desafios financeiros e seguir com o pagamento do saldo do passivo concursal, além de retomar seu plano de crescimento", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)