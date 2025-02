Robinhood ganha espaço em criptoativos e intensifica a competição

Por Niket Nishant e Manya Saini

(Reuters) - A Robinhood consolidou sua presença no mercado de negociação de criptoativos com seu modelo sem comissão atraindo clientes preocupados com o preço, afirmaram analistas, após a corretora norte-americana reportar na véspera um salto de oito vezes na receita baseada em transações ligadas a negócios com esses ativos no quarto trimestre.

Nos primeiros negócios em Nova York, as ações do grupo disparavam cerca de 14%. Nas operações antes da abertura, os papéis já mostravam um salto de cerca de 13%, o que significaria um ganho de US$6,4 bilhões em valor de mercado.