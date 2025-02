Tarifas dos EUA sobre aço podem desencadear guerra comercial global, diz associação chinesa

HONG KONG (Reuters) - A Associação de Ferro e Aço da China disse que o aumento para 25% nas tarifas sobre as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos terá um impacto adverso na cadeia de suprimentos da indústria siderúrgica global, incluindo a chinesa, informou a emissora estatal China Central Television nesta quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, elevou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% "sem exceções ou isenções", em uma medida que ele espera que ajude o setor em seu país, mas que também pode desencadear uma guerra comercial de várias frentes.

"No curto prazo, o impacto sobre as exportações de aço da China é limitado. No entanto, a longo prazo, os Estados Unidos podem levar outros países a seguir o exemplo, reduzindo assim a competitividade das exportações de aço da China", disse a associação.