Totvs caminha "a passos bem largos" para definir estratégia de IA, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs, uma das maiores empresas de software empresarial do Brasil, está avançando rápido na definição de sua estratégia sobre a tecnologia de inteligência artificial, algo que traz uma oportunidade "incalculável" para a companhia, disse o presidente-executivo, Dennis Herszkowicz, nesta quinta-feira.

"Estamos cada vez mais avaliando o ângulo que vamos ocupar...Estamos caminhando a passos bem largos para estabelecer uma visão muito clara do que seremos e não seremos do ponto de vista de IA", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da companhia na noite da véspera.

"É uma oportunidade incalculável para nós e um 'enabler' importantíssimo", acrescentou Herszkowicz, citando que os investimentos da Totvs em computação em nuvem representam um "avanço essencial" da companhia em IA.