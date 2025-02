Vale avança em negociação com GIP para venda da Aliança e parque solar, dizem fontes

Por Leticia Fucuchima e Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale está avançando com negociações para vender à gestora Global Infrastructure Partners (GIP) uma participação majoritária na geradora renovável Aliança Energia e em um complexo solar, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A operação, que prevê a alienação de 70% dos ativos, atraiu também as geradoras de energia Casa dos Ventos e a China Three Gorges (CTG) Brasil, mas as duas empresas deixaram de participar do processo, relataram as fontes.