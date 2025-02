Wall St avança após dados de preços ao produtor nos EUA

"As revisões indicaram uma inflação mais alta no passado, o que faz com que o número inesperadamente alto da inflação de hoje pareça pequeno em comparação", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

Separadamente, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável no início de fevereiro.

Enquanto isso, Trump disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, haviam expressado desejo de paz em telefonemas separados com ele na quarta-feira.

Ele também postou em sua plataforma Truth Social que detalhará tarifas recíprocas em coletiva de imprensa às 15h (horário de Brasília).

O Dow Jones subia 0,23%, a 44.470,19 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,51%, a 6.083,12 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,89%, a 19.824,21 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com os setores de consumo discricionário e de materiais sendo os que mais ganhavam.