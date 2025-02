Ações chinesas de tecnologia têm melhor sequência em mais de dois anos com impulso de IA

O avanço ganhou mais impulso após uma reportagem da Reuters de que o presidente chinês, Xi Jinping, planeja presidir um simpósio com a presença de Jack Ma e outros líderes empresariais chineses para impulsionar a confiança do setor privado.

A Alibaba fechou em alta de 6,3%, atingindo a máxima de três anos nesta sexta-feira. Suas ações subiram 24% nesta semana, o maior ganho desde sua estreia em 2019.

A Xiaomi subiu 7,3%, atingindo uma máxima recorde com as notícias do simpósio, enquanto a Tencent saltou 7,4%, seu melhor ganho diário em dois anos.

O índice Hang Seng, que acompanha o mercado mais amplo de Hong Kong, avançou 3,69%, aproximando-se de sua máxima de outubro.

"Os investidores globais estão começando a reavaliar a capacidade de investimento da China no espaço de tecnologia e IA, após um longo período de atenção limitada", disseram estrategistas do Morgan Stanley em uma nota nesta sexta-feira.

O lançamento do modelo barato e de alto desempenho da DeepSeek provocou um grande fluxo de entrada em ações relacionadas à IA desde o Ano Novo Lunar, impulsionando uma reavaliação no setor.