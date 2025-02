Ações europeias caem, mas registram a mais longa série de altas semanais em um ano

Ainda assim, o índice de referência registrou ganhos pela oitava semana consecutiva -- sua mais longa sequência de altas semanais desde o primeiro trimestre de 2024. Em uma base anual, o STOXX 600 tem alta de mais de 8%, superando seus pares de Wall Street, com investidores animados com os resultados de empresas europeias melhores do que o esperado.

O Goldman Sachs elevou sua previsão de preços para 12 meses para o STOXX 600, citando fatores como um prêmio de risco mais baixo, redução dos preços de energia, aumento da confiança do consumidor e crescimento econômico mais forte como os principais impulsionadores.

O setor de bens de luxo teve um dos melhores desempenhos entre os demais, com alta de 0,4%. O grupo francês de luxo Hermes subiu 0,8%, depois de registrar um aumento de 18% nas vendas do quarto trimestre, mostrando o forte apetite dos compradores ricos por itens de luxo caros.

Enquanto isso, investidores estavam indo para o fim de semana com pouca clareza sobre as tarifas dos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, não impôs imediatamente tarifas recíprocas na quinta-feira, mas deu início a investigações sobre as taxas impostas aos produtos dos EUA por outros parceiros comerciais que podem ajudar na fixação de tarifas de importação apropriadas.

A Comissão Europeia disse que deve reagir "com firmeza e imediatamente" a quaisquer tarifas.