BC tem ferramentas para perseguir meta de inflação e remédio vai funcionar, diz Galípolo

No relatório Focus, a projeção mediana do mercado para a inflação para 2025 está em 5,58% e para 2026 em 4,30% -- em ambos os casos distantes do centro da meta contínua de inflação do BC, de 3%.

Para segurar a inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou em janeiro a Selic em 100 pontos-base, para 13,25% ao ano, e indicou a intenção de promover novo aumento da mesma magnitude em março, sem se comprometer para a decisão seguinte, de maio. No mercado, existe hoje a percepção de que o BC pode reduzir o ritmo de aumentos da Selic em função da atividade econômica.

Números recentes têm sugerido que pode estar em curso uma desaceleração da atividade no Brasil. Na terça-feira, dados do IBGE revelaram surpresas positivas no IPCA -- o índice oficial de inflação -- de janeiro, com desaceleração em núcleos e serviços subjacentes. Na quarta-feira números mostraram retração do setor de serviços em dezembro e na quinta revelaram uma queda inesperada do varejo no mesmo mês.

Ao analisar esta questão, Galípolo pontuou que o BC espera que a política monetária faça efeito primeiro sobre a atividade econômica e depois na inflação. Ao mesmo tempo, ele defendeu cautela na reação do BC.

"É importante que BC tenha tempo necessário para consumir dados e ter clareza para ver se não estamos assistindo apenas uma volatilidade ou se estamos observando uma tendência", afirmou.

Questionado durante o evento a respeito do risco de dominância fiscal no Brasil -- situação na qual o desequilíbrio das contas públicas torna ineficaz elevar juros para segurar a inflação --, Galípolo pontuou que a posição majoritária por parte dos agentes econômicos é de que a política monetária "vai dar conta" da tarefa.