Demanda global por eletricidade crescerá 4% até 2027, diz IEA

PARIS (Reuters) - A demanda global por eletricidade deve crescer mais do que o consumo total do Japão a cada ano até 2027, mas a expansão de fontes de energia de baixa emissão de carbono deve ajudar a compensar essa tendência, disse a IEA em um relatório nesta sexta-feira.

As economias emergentes e em desenvolvimento deverão ser responsáveis por 85% do crescimento da demanda global, com a China prevista para representar mais da metade dos ganhos, com uma taxa de crescimento de 6% ano a ano até 2027, segundo o relatório da IEA.