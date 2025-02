Dólar cai para abaixo de R$5,70 com exterior e queda da aprovação de Lula

O recuo do dólar se intensificou após o Departamento do Comércio dos EUA informar que as vendas no varejo caíram 0,9% em janeiro, depois de um aumento revisado para cima de 0,7% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, cairiam apenas 0,1%.

A pressão de baixa para o dólar no Brasil se intensificou ainda mais na última hora de negócios, após o Datafolha informar que a aprovação do governo Lula caiu 11 pontos percentuais em dois meses e atingiu 24% em fevereiro, enquanto a reprovação subiu para 41%.

Segundo o instituto, aqueles que avaliavam o governo como "ótimo ou bom" em dezembro caíram de 35% para 24% na rodada de fevereiro. Os que avaliaram a gestão como "ruim ou péssima" foram de 34% para 41%. Os 29% que consideravam o governo "regular" no fim do ano passado passaram para 32%.

Às 16h56, já após a divulgação do Datafolha, o dólar à vista marcou a mínima de R$5,6946 (-1,27%), para depois encerrar perto disso.

Três profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram que o dólar caiu ainda mais com a avaliação, de parte do mercado, de que a queda da aprovação do petista significa menos chances de reeleição em 2026. Lula é visto por muitos como um presidente incapaz de promover os ajustes fiscais necessários no governo.

Um profissional defendeu, no entanto, que ainda é muito cedo para imaginar uma derrota de Lula na próxima eleição.