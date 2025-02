Dólar recua ante o real após alívio com anúncio tarifário de Trump

A avaliação de analistas é que a implementação de tarifas pelos EUA pode gerar uma guerra comercial global e elevar os preços de diversos produtos, principalmente nos EUA, o que favorece o dólar, devido à necessidade de que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros elevada para conter a inflação.

O movimento desta sessão também vem na esteira de uma ampla desvalorização do dólar no mundo todo, uma vez que, no geral, agentes financeiros têm concluído que as ameaças tarifárias de Trump são mais uma tática de negociação do que um plano concreto.

Após várias ameaças desde a campanha eleitoral, a única tarifa que já entrou em vigor foi a taxa de 10% sobre produtos da China.

"Existe uma percepção entre os operadores que Trump tem adotado uma postura mais flexível e menos agressiva do que se esperava na questão das tarifas, visto que a retórica durante a campanha eleitoral foi bastante firme", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

No Brasil, o dólar tem passado ainda por um processo de desvalorização ainda maior, após a moeda norte-americana acumular fortes ganhos no fim do ano passado devido a temores do mercado com o cenário fiscal brasileiro.

Em 2025, a divisa dos EUA acumula queda de 7,2% até o momento.