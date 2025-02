Economia da zona do euro tem desempenho melhor do que estimado inicialmente no 4° tri

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro se expandiu um pouco mais do que estimado inicialmente no último trimestre de 2024, mas o emprego praticamente não cresceu, oferecendo mais evidências de que a economia dos 20 países que compartilham a moeda está amplamente estagnada.

O PIB da zona do euro cresceu 0,1% no quarto trimestre, informou o Eurostat nesta sexta-feira, elevando sua estimativa anterior, que havia mostrado estagnação.

Em comparação com o ano anterior, a economia se expandiu 0,9%, o mesmo que no trimestre anterior, mas um crescimento modesto em relação aos trimestres anteriores. O emprego cresceu apenas 0,1% no trimestre.