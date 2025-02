Vale tem que distribuir dividendos, mas também precisa fazer investimentos, defende Lula

"Eu acho, Pimenta, que a tua eleição na Vale, ela é uma oportunidade extraordinária para que a gente restabeleça aquilo que jamais deveria ter acontecido, da separação entre os interesses da Vale enquanto empresa estratégica para este país e o Estado brasileiro, que também tem interesse estratégico que a Vale cresça", afirmou Lula.

A participação da Vale como vetor para o crescimento da economia do país havia sido cobrada ao longo do ano passado, quando integrantes do governo, incluindo o próprio presidente, reclamaram da falta de diálogo com a administração anterior da mineradora, entre outras críticas.

Lula também manifestou sua expectativa de que a mineradora volte a figurar entre as maiores do mundo.

A Vale confirmou nesta sexta-feira investimento de R$70 bilhões no complexo situado no Pará nos próximos cinco anos, após o Palácio do Planalto ter antecipado o valor em nota divulgada esta semana anunciando visita de Lula, nesta sexta, a Carajás, que abriga a maior mina a céu aberto de minério de ferro.

A mina de Carajás tem ainda o minério com maior teor de minério.

A companhia ressaltou que o investimento do Programa Novo Carajás, que marca 40 anos de atuação da Vale na região, está em linha com o guidance já divulgado.