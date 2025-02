Ibovespa avança e flerta com 126 mil pontos; Usiminas recua

- CAIXA SEGURIDADE ON avançava 2,04% após reportar um lucro líquido gerencial de R$1,06 bilhão no quarto trimestre de 2024, avanço de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em desempenho um pouco acima de previsões no mercado. O conselho de administração também aprovou proposta de distribuição de R$960 milhões em dividendos.

- USIMINAS PNA recuava 2,04% na esteira da repercussão dos números do último trimestre da companhia, quando apurou prejuízo líquido de R$117 milhões no quarto trimestre, após lucro líquido de quase R$1 bilhão um ano antes. O grupo, que também divulgou guidance sobe investimentos, afirmou que espera "uma melhora" no resultado no primeiro trimestre de 2025.

- PORTO SEGURO ON era negociada em baixa de 0,71%, tendo no radar balanço do quarto trimestre, com alta de 3% no lucro líquido, para R$710 milhões, em desempenho afetado por recuo no resultado financeiro e aumento de despesas operacionais. A seguradora também anunciou previsões para 2025 e programa de recompra de até 18.472.080 ações com prazo de 1 ano.

- VALE ON subia 0,77%, favorecida pela alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto agentes financeiros monitoram evento para anúncio de investimento de R$70 bilhões da companhia na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás, no município de Parauapebas (PA), no chamado projeto "Novo Carajás", no Sistema Norte.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,33%, ajudada pelo movimento do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,87%. A estatal também divulgou na véspera que pagará no próximo dia 20 a primeira parcela da remuneração aos acionistas referente ao balanço de 30 de setembro de 2024, de R$0,67545217, na forma de juros sobre capital próprio.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,09%, com o setor como um todo reforçando a trajetória positiva no pregão, com BRADESCO PN subindo 1,85%, BANCO DO BRASIL ON mostrando acréscimo de 1,38% e SANTANDER BRASIL UNIT apurando elevação de 1,25%.