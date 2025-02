Ibovespa avança forte e fecha na máxima do ano, acima de 128 mil pontos

"A postura do atual presidente não é de compromisso fiscal... o aumento na possibilidade de uma mudança de governo no próximo ano aumenta também as expectativas que possa haver reformas estruturais que voltem a trazer equilíbrio e uma trajetória mais sustentável para a dívida/PIB", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 3,08%, mesmo com o enfraquecimento do petróleo no exterior. A ANP autorizou nesta sexta-feira a entrada em operação do navio-plataforma FPSO Almirante Tamandaré, o maior já instalado no Brasil, no campo de Búzios (RJ). A Petrobras lidera o consórcio que faz a exploração do campo. Também de pano de fundo, segue o noticiário sobre a prospecção de petróleo na costa do Amapá, na região da foz do rio Amazonas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que convencerá o Ibama e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a concordar com a pesquisa na região conhecida como Margem Equatorial. Ainda no radar, a estatal disse que pagará R$0,67545217 por ação em juros sobre capital próprio no próximo dia 20, enquanto o JPMorgan elevou o preço-alvo das PNs de R$49,50 para R$52.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 2,66%, com o setor como um todo reforçando a trajetória positiva no pregão, com BRADESCO PN subindo 2,61%, BANCO DO BRASIL ON mostrando acréscimo de 4,74% e SANTANDER BRASIL UNIT apurando elevação de 3,82%. BTG PACTUAL UNIT subiu 4,52%.

- VALE ON fechou em alta de 1,48%, favorecida pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China, com anúncio sobre investimentos também no radar. A mineradora confirmou investimento de R$70 bilhões no complexo situado no Pará nos próximos cinco anos e disse que uma expansão das operações em Carajás, fruto desses investimentos, permitirá que a produção de minério de ferro do principal ativo da companhia chegue a um ritmo de 200 milhões de toneladas ao ano em 2030.

- LOCALIZA ON valorizou-se 6,29%, buscando apoio no alívio das taxas de DI para reagir após duas quedas seguidas. Fora do Ibovespa, a rival MOVIDA ON saltou 16,43%. Ainda sob efeito do comportamento da curva futura de juros, HAPVIDA ON avançou 8,19%, enquanto VAMOS ON ganhou 9,17%.