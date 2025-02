Impacto do dólar na inflação depende de atividade e persistência de desvalorização da moeda, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - A transmissão dos movimentos do câmbio para a inflação -- conhecido como pass through -- depende do nível de aquecimento da economia e da persistência de um eventual movimento de depreciação da moeda, disse nesta sexta-feira o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

"Os modelos têm dispersão considerável sobre o que se espera de transmissão do câmbio para a inflação", analisou Galípolo. "A transmissão do câmbio (para a inflação) depende muito de o quão aquecida está a atividade e se o movimento de depreciação é contínuo."

Em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (Iedi), em São Paulo, Galípolo pontuou que a mudança na precificação do mercado sobre a política monetária dos Estados Unidos afetou significativamente a taxa de câmbio no Brasil.