Milhares são demitidos conforme Trump e Musk intensificam campanha contra agências federais

Trump alega que o governo federal está inchado e que muito dinheiro é perdido com desperdícios e fraudes. O governo tem uma dívida pública de cerca de US$36 trilhões e terminou o ano passado com déficit de US$1,8 trilhão. Há consenso bipartidário de que reformas são necessárias.

Mas democratas do Congresso afirmam que Trump está invadindo a autoridade constitucional do Legislativo de controlar os gastos federais, mesmo que os membros republicanos do Parlamento, que são maioria, tenham apoiado amplamente as medidas.

“Eu fico com as palavras do secretário Collins quando ele diz que não haverá impacto sobre os cuidados, benefícios e serviços para veteranos com este plano", disse o deputado republicano Mike Bost, líder do painel da Câmara que supervisiona o Departamento de Assuntos de Veteranos. Ele se referia ao chefe do departamento, Doug Collins. Na quinta-feira, o órgão anunciou a demissão de mais de mil servidores.

O escopo dos cortes ainda é incerto. Porém, sabe-se que mais de 9.500 servidores foram demitidos nesta semana, de acordo com a Reuters e outros veículos de comunicação.

Críticos questionam a abordagem bruta de Musk, pessoa mais rica do mundo, que acumulou influência extraordinária no governo Trump. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, minimizou nesta sexta-feira essas preocupações, comparando o Departamento de Eficiência Governamental, controlado por Musk, com uma auditoria financeira.

“São pessoas sérias, que estão indo de agência em agência, fazendo auditoria, buscando as melhores práticas”, disse ele à Fox Business Network, rejeitando a “histeria” quanto aos cortes.