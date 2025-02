Minério de ferro sobe em Cingapura com problemas de fornecimento por ciclone na Austrália

O centro de exportação de minério de ferro da Austrália, o maior do mundo, estava se preparando nesta sexta-feira para a chegada de um poderoso ciclone tropical, o que forçou o fechamento de todos os principais portos de commodities no noroeste do país.

A China importou um recorde de 1,24 bilhão de toneladas de minério de ferro no ano passado, sendo 60% provenientes da Austrália, de acordo com dados alfandegários.

"Se houver danos às infraestruturas portuárias (pelo ciclone), será difícil avaliar o impacto real porque a situação se tornará grave", disse um trader chinês, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa.

No entanto, o contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China apagou os ganhos registrados mais cedo e encerrou as negociações do dia com recuo de 0,98%, a 810,5 iuanes (US$111,45) por tonelada, registrando uma perda semanal de 1,2%.

Preocupações com uma possível guerra comercial global desencadeada por novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, juntamente com uma queda inesperada na demanda, pressionaram os preços em Dalian.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)