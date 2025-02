Montadora chinesa GAC abre centro de peças no Brasil de olho em lançamento da marca no país neste semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A montadora GAC, que afirma ser a quarta maior da China, anunciou nesta sexta-feira a inauguração de um centro de distribuição de peças no Brasil, em uma preparação para o lançamento da marca no país ainda neste trimestre.

A companhia estatal, que anunciou no final do ano passado que vai investir no Brasil, sexto maior mercado de veículos do mundo, cerca de R$6 bilhões nos próximos cinco anos, pretende lançar de cinco a sete veículos este ano no mercado brasileiro.

Os lançamentos envolverão modelos elétricos, híbridos e também à combustão, uma novidade na onda recente de montadoras chinesas que desembarcaram no país, como BYD, GWM e Zeekr, que têm focado em veículos eletrificados apenas.