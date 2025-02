Petróleo cai devido a perspectivas de acordo de paz na Ucrânia

Na semana, o Brent ganhou 0,11%, enquanto o WTI perdeu cerca de 0,37%.

O presidente norte-americano Donald Trump ordenou às autoridades dos EUA nesta semana que iniciem discussões sobre o fim da guerra na Ucrânia, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expressaram o desejo por paz em telefonemas separados com ele.

A suspensão das sanções a Moscou no caso de um acordo de paz deve impulsionar o fornecimento global de energia.

Nesta semana, Trump ordenou que autoridades comerciais e econômicas estudem as tarifas recíprocas contra os países que impõem taxas de importação sobre os produtos norte-americanos e que apresentem suas recomendações até 1º de abril.

"O desdobramento positivo na frente comercial, à luz do adiamento nas tarifas dos EUA, abre caminho para alguma recuperação nos preços do petróleo nesta manhã, já que o ambiente de risco se aquece com as perspectivas de se chegar a um novo consenso comercial", disse o estrategista de mercado do IG, Yeap Jun Rong.