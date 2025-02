Porto Seguro discute com dois fundos que podem trazer vantagem estratégica, diz presidente

No final de janeiro, a companhia confirmou rumores publicados pela imprensa de que está negociando com potenciais interessados em fazer investimento na vertical de saúde do grupo.

Segundo publicação da Reuters na época, a empresa norte-americana de private equity Summit Partners é um dos vários investidores em discussões com a Porto Seguro, devido à sua experiência em tecnologia e inteligência artificial. As conversas giravam em torno de venda de fatia de pelo menos 5% do negócio de saúde do grupo.

Nesta sexta-feira, Kakinoff afirmou que a Porto iniciou negociações não vinculantes com "alguns fundos" e que "o que nos dá entusiasmo é que pelo menos dois desses fundos poderiam trazer adição de competências estratégicas na vertical saúde".

Apesar disso, o executivo frisou que, além do apelo estratégico, a empresa busca uma avaliação que considere justo para a operação de saúde, que tem um valor "muito maior implícito no grupo como um todo".

(Por Alberto Alerigi Jr.)