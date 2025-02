Produção manufatureira dos EUA cai em janeiro por veículos automotores

No entanto, a recuperação está ameaçada pela política comercial protecionista do presidente Donald Trump, que os economistas advertiram que fraturaria as cadeias de oferta e criaria escassez que aumentaria os preços das matérias-primas.

Uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses foi imposta este mês, enquanto uma taxa de 25% sobre as importações do Canadá e do México foi suspensa até março. Uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio entrará em vigor no próximo mês.

A incerteza sobre o impacto econômico das políticas do governo Trump, incluindo cortes de impostos e deportações em massa, diminuiu as chances de o Fed retomar os cortes nos juros após uma pausa em janeiro.

A produção de veículos automotores e peças caiu 5,2% no mês passado. A produção de bens duráveis ficou inalterada, já que a fraqueza na produção de veículos automotores compensou um aumento de 6,0% na produção aeroespacial e de equipamentos de transporte diversos.

Essa categoria continua a se recuperar após uma greve dos trabalhadores da fábrica da Boeing no final de 2024. A produção de bens não duráveis caiu 0,3% em meio a quedas em alimentos, bebidas e tabaco, impressão e suporte, bem como petróleo e carvão e produtos de plástico e borracha.

A produção de mineração caiu 1,2%, depois de ter aumentado 2,0% em dezembro.