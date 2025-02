Trump aprova exportação de GNL e cria conselho de energia para impulsionar setor de óleo e gás dos EUA

Por Jarrett Renshaw e Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump informou nesta sexta-feira que concedeu uma licença para a exportação de gás natural liquefeito (GNL) para a Commonwealth LNG na Louisiana, a primeira aprovação desse recurso desde que o presidente anterior, Joe Biden, pausou essas licenças no começo do ano passado.

As exportações aprovadas são para os mercados da Ásia e da Europa.