Trump mantém ritmo das tarifas, com automóveis como próximo alvo

Essa foi a mais recente de uma série de ações comerciais que Trump revelou desde que assumiu o cargo pela segunda vez em 20 de janeiro.

Desde sua posse, ele impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China, além das taxas existentes; anunciou e depois adiou por um mês tarifas de 25% sobre produtos do México e importações não energéticas do Canadá; definiu uma data de início em 12 de março para tarifas de 25% sobre todo o aço e alumínio importados; e, na quinta-feira, orientou sua equipe econômica a elaborar planos para tarifas recíprocas sobre todos os países que tributam as importações dos EUA.

Foi uma onda de decretos que, segundo Trump, nivelará o campo de atuação dos produtos norte-americanos no exterior e revigorará uma base de manufatura dos EUA há muito em declínio, mas que também semeou confusão entre as empresas, irritou aliados de longa data dos EUA e alimentou preocupações entre os consumidores e economistas sobre um novo aumento da inflação.

Trump não ofereceu outros detalhes sobre suas intenções em relação às tarifas automotivas antes de ir para sua propriedade na Flórida para passar o fim de semana. Mas o que ele considera um tratamento injusto das exportações automotivas dos EUA em mercados internacionais há muito tempo é um ponto sensível para ele.