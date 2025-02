UE diz que reagirá com firmeza contra aumentos tarifários recíprocos dos EUA

"A UE mantém algumas das tarifas mais baixas do mundo e não vê justificativa para o aumento das tarifas dos EUA sobre suas exportações", afirmou a Comissão em um comunicado.

A tarifa média aplicada pela União Europeia sobre bens importados está entre as mais baixas do mundo, segundo o executivo da UE, com mais de 70% das importações entrando sem tarifas.

Um informativo da Casa Branca, na quinta-feira, destacou a diferença entre as tarifas da UE sobre as importações de automóveis, de 10%, em comparação com a taxa de 2,5% para aqueles que entram nos Estados Unidos, bem como as restrições da UE sobre as importações de mariscos dos EUA.

"A UE reagirá com firmeza e imediatamente contra barreiras injustificadas ao comércio livre e justo, inclusive quando as tarifas forem usadas para desafiar políticas legais e não discriminatórias", afirmou em um comunicado.

Os comentários ecoam a promessa da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na terça-feira, de "contramedidas firmes e proporcionais" em resposta à decisão de Trump de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio.

Os ministros da UE responsáveis pelo comércio adotaram uma linha mais suave na quarta-feira, priorizando as negociações em relação às medidas retaliatórias, cientes de que as tarifas de aço e alumínio dos EUA só serão aplicadas a partir de 12 de março.