Usiminas tem prejuízo de R$117 mi no 4º tri, espera resultado melhor no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas anunciou nesta sexta-feira que sofreu prejuízo líquido de R$117 milhões no quarto trimestre, uma reversão ante o lucro líquido de quase R$1 bilhão obtido um ano antes, em um resultado pressionado pela forte valorização do dólar contra o real no período.

A Usiminas afirmou que tem expectativas "ainda positivas" para seu desempenho no primeiro trimestre apesar do "cenário desafiador" e disse no balanço que espera "uma melhora" nos resultados consolidados do primeiro trimestre, mas não mencionou base de comparação.

A produtora de aços planos entregou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$518 milhões de outubro ao final de dezembro, queda de 17% sobre o quarto trimestre de 2023, apesar de recuo no custo do produto vendido.