Índices de Wall St oscilam pouco com mercados à espera de detalhes sobre tarifas

"As notícias sobre as tarifas geraram muita volatilidade há cerca de duas semanas, mas agora parece que os mercados estão deixando isso de lado", disse Larry Tentarelli, estrategista técnico chefe e fundador do Blue Chip Daily Trend Report.

"Os mercados provavelmente veem as tarifas mais como uma ferramenta de negociação do que qualquer outra coisa."

A imposição de tarifas sobre importações de aço e alumínio, um aumento maior do que o esperado nos preços ao consumidor de janeiro e os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentaram a volatilidade do mercado nesta semana, e é provável que a incerteza persista.

No entanto, todos os três principais índices estão no caminho de ganhos semanais robustos.

Operadores estão precificando integralmente pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed até o final do ano, com uma chance de cerca de 50% de uma redução adicional, de acordo com dados fornecidos pela LSEG.

O Dow Jones caía 0,06%, a 44.685,26 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,09%, a 6.120,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,14%, a 19.974,38 pontos.