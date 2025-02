FPSO Almirante Tamandaré inicia produção no pré-sal do Campo de Búzios

BRASÍLIA (Reuters) - A Petrobras informou no sábado que seu navio-plataforma FPSO Almirante Tamandaré iniciou a produção no campo de Búzios, com potencial para produzir até 225.000 barris de petróleo por dia (bpd).

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa disse que essa foi a primeira unidade de alta capacidade instalada no campo, localizado na camada pré-sal da Bacia de Santos, e ajudará a elevar a produção de Búzios para 1 milhão de bpd até o segundo semestre de 2025.

"Em breve, espera-se que se torne o maior campo de produção da Petrobras, com a expectativa de alcançar o marco de 2 milhões de barris por dia até 2030", acrescentou.