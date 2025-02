Panetta, do BCE, vê pouco impacto inflacionário do aumento de tarifas pelos EUA

Por Valentina Za e Andrea Mandala

TURIN, Itália (Reuters) - É provável que as tarifas mais altas dos EUA sobre as exportações europeias tenham pouco efeito sobre a inflação da zona do euro, disse uma autoridade do Banco Central Europeu, acrescentando que o principal risco continua sendo o de a inflação de médio prazo cair abaixo de 2%.

No texto de um discurso preparado para a conferência financeira anual da Assiom-Forex, na Itália, Fabio Panetta, membro do Conselho do BCEPanetta, disse que a principal ameaça inflacionária vem dos mercados de energia, onde os preços, especialmente os do gás natural, estão subindo em meio a uma maior volatilidade, o que justifica um monitoramento rigoroso.