Acionistas da Hapvida aprovam inclusão de "poison pill" em estatuto

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - Acionistas da operadora de saúde Hapvida aprovaram a inclusão de uma cláusula no estatuto da companhia que força uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) no caso de qualquer acionista ou grupo de acionistas atingir participação igual ou superior a 20% do capital da empresa.

O mecanismo, conhecido no mercado como "poison pill", foi aprovado pela maioria dos acionistas da Hapvida em assembleia geral extraordinária realizada nesta terça-feira, conforme ata da reunião.