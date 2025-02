Ações europeias sobem batendo novo recorde com perspectiva de aumento de gastos em defesa

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em novo recorde de alta nesta terça-feira, com os papéis do setor bancário e de defesa entre os melhores desempenhos, conforme investidores precificaram a probabilidade de aumento de gastos militares domésticos em um cenário de negociações de paz para encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,32%, a 557,17 pontos, com o principal índice de ações da Alemanha, também registrando um recorde histórico.