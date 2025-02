Adecoagro recebe oferta hostil da Tether e ação dispara

"Também nos perguntamos por que seria importante para este novo potencial acionista controlador comprar 51% das ações e não todas, ou se ele pretende eventualmente possuir uma participação total", acrescentaram.

Analistas do UBS BB também citaram em relatório incerteza sobre a lógica e os potenciais impactos na direção estratégica da Adecoagro.

Do ponto de vista da avaliação, a equipe do BTG destacou que o preço incorpora um bom "prêmio de controle" e excede o preço recorde das ações de US$12,24 desde seu IPO.

"Os preços médios das ações de seis e doze meses estão em US$10,62 e US$10,26, respectivamente, então é compreensível que o Conselho esteja analisando cuidadosamente a oferta", acrescentaram os analistas.

Duarte e equipe, que têm recomendação de compra para as ações da Adecoagro, afirmaram ver boas chances de que a oferta permita que o conselho, juntamente com a administração e outros acionistas capturem um prêmio alto com o negócio. "Caso não avance, isso ressalta o valor dos ativos da Adecoagro."

"Por enquanto, esperamos que o preço das ações convirja para o valor proporcional com base no preço da oferta (US$12,41 para os 39% adicionais do float que a Tether quer comprar) e o preço de fechamento de ontem (US$9,79 para 61%), que é aproximadamente US$10,82/ação."