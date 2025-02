Anvisa diz que Fator Y será zero para reajuste de preços de medicamentos

SÃO PAULO (Reuters) -A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nota técnica na véspera revelando que o Fator Y, um dos componentes para o cálculo do reajuste anual dos preços dos medicamentos no país, será zero para 2025/2026.

Para decidir sobre o tamanho dos reajustes, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) usa a fórmula IPCA - Fator X + Fator Y + Fator Z. A decisão sobre o reajuste deve ser anunciada até o final de março.

O Fator X, que mensura a produtividade da indústria farmacêutica no país, foi definido pela CMED no mês passado em 2,459% para o período de julho de 2024 a junho de 2025.