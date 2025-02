Banco Mundial vai descentralizar operações e transferir diretores para escritórios no exterior

Anna Bjerde, diretora-gerente de operações do Banco Mundial, disse que as mudanças fazem parte de um esforço contínuo para melhorar as operações do banco, simplificar o acesso para os clientes e colocar os gerentes próximos aos países que atendem.

Isso afetará 11 vice-presidentes regionais do braço de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, sua Associação Internacional de Desenvolvimento e a Corporação Internacional de Financiamento, bem como os diretores regionais.

Os membros da diretoria executiva do banco deram amplo apoio quando informados sobre o plano nas últimas semanas, segundo duas fontes familiarizadas com os planos.

A iniciativa tem sido conduzida pelo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, desde que ele chegou ao cargo em junho de 2023, e não está relacionada às medidas do governo de Donald Trump para cancelar a ajuda externa dos Estados Unidos e retirar o país de instituições internacionais, disseram as fontes.

Os planos de localidade ainda estão sendo finalizados, disse o banco, levando em consideração as opções de voo, a proximidade com os clientes e a qualidade de vida dos funcionários. Dubai, Cingapura e Nairóbi são opções prováveis, disseram as fontes.

As primeiras mudanças podem ocorrer já em maio, com as alterações a serem totalmente implementadas nos próximos dois anos, disse uma fonte familiarizada com os planos. A equipe da América Latina e do Caribe permanecerá em Washington, informou o banco.