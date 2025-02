Carrefour Brasil tem salto no lucro ajustado do 4º tri com efeito tributário

Analistas, em média, esperavam lucro de R$374 milhões para a companhia no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do Carrefour Brasil somou R$1,92 bilhão, crescimento de 2,2% ano a ano, contra expectativa média de analistas de R$1,77 bilhão.

O grupo, que opera as marcas Atacadão, Carrefour e Sam's Club, somou vendas brutas totais de R$32,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, 5,5% acima do mesmo período um ano antes, puxadas pela performance da bandeira Atacadão, cujas vendas brutas subiram 9,6%, para R$23,3 bilhões (e mesmas lojas marcaram +6,3%). No varejo, as vendas do Carrefour Brasil recuaram 7,6%, para R$7,3 bilhões.

As despesas financeiras (SG&A) do grupo subiram 1,8%, com o percentual de vendas líquidas diminuindo 50 pontos-base, o que o diretor financeiro atribuiu à disciplina de custos da companhia, em busca de ganho de eficiência.

O presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, destacou também um início de 2025 positivo para as lojas do grupo, apesar das pressões de preços.

"Janeiro foi um pouco melhor. Seguimos atentos, obviamente, ao nível de inflação nas nossas lojas, especialmente nos produtos de alimentação... Mas o início do ano foi um pouco melhor do que foi o final do ano."