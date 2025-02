China condena "choques tarifários" de Trump na OMC; EUA revidam

"Esses 'choques tarifários' aumentam a incerteza econômica, desorganizam o comércio global e arriscam causar inflação doméstica, distorção do mercado ou até mesmo recessão global", disse o embaixador da China na OMC, Li Chenggang, em uma reunião a portas fechadas do órgão de comércio global, de acordo com um comunicado enviado à Reuters.

"Pior ainda, o unilateralismo dos EUA ameaça derrubar o sistema de comércio multilateral baseado em regras."

O enviado dos EUA, David Bisbee, respondeu às críticas, chamando a economia da China de "sistema econômico predatório e não mercantil".

"Já se passaram mais de duas décadas desde que a China entrou para a OMC, e está claro que a China não cumpriu o acordo que fez com os membros quando aderiu", disse ele. "Durante esse período, a China produziu um longo histórico de violações, desrespeitos e evasões das regras da OMC.".

Apenas alguns outros países se juntaram ao debate, de acordo com duas fontes que participaram da reunião. Alguns deles expressaram profunda preocupação com o fato de as tarifas representarem um risco para a estabilidade do sistema de comércio global, enquanto outros criticaram a China por supostas distorções de mercado, disseram as fontes.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, também se dirigiu à sala e reiterou o pedido de calma. "A OMC foi criada precisamente para administrar momentos como este - para oferecer um espaço para o diálogo, evitar que os conflitos se agravem e apoiar um ambiente comercial aberto e previsível", disse ela.