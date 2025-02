CNPE aprova participação do Brasil em carta de cooperação com Opep

"A Carta também não limita ou afeta o direito do Brasil à soberania sobre a exploração e gestão de seus recursos naturais. Nesse contexto, o país poderá continuar desenvolvendo sua política energética de acordo com seus próprios interesses", diz o comunicado.

O Brasil anunciou no fim de 2023 ter planos de ingressar na carta de cooperação com a Opep+, que inclui os produtores da Opep e aliados liderados pela Rússia, depois de ter recebido convite do grupo.

Ainda em reunião nesta terça-feira, o CNPE aprovou o ingresso do Brasil em dois outros fóruns internacionais, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) e a Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena).

(Por Letícia Fucuchima)