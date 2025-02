Custo de conclusão de Angra 3 gera embate no governo e equipe econômica defende abandono da obra

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - A discussão sobre custos para a conclusão da usina nuclear de Angra 3 após mais de 40 anos do início das obras abriu divergências entre áreas do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a equipe econômica defendendo internamente que o empreendimento seja abandonado, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O veredito sobre a conclusão das obras passa pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que postergou a decisão mais uma vez em reunião nesta terça-feira, após adiamento no ano passado.