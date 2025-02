Diretor do Fed diz que incerteza comercial não deve paralisar movimentos da taxa de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse que sua visão "base" é que as novas tarifas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terão apenas um impacto modesto sobre os preços que o banco central norte-americano deve tentar analisar ao definir a política monetária.

A incerteza sobre o impacto das políticas comerciais do governo, disse Waller, não deve impedir o Fed de agir se for apropriado, assim como a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e o colapso do Silicon Valley Bank em 2023 não impediram o Fed de alterar a taxa de juros, embora ambos os incidentes tenham levantado dúvidas sobre as perspectivas econômicas.