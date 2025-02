Dólar oscila pouco com reunião EUA-Rússia e leilão do BC em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,04%, a R$5,721 na venda.

Neste início de sessão, o foco do mercado nacional estará voltado para o BC, que realizará um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) das 10h30 às 10h35, com oferta total de US$3,0 bilhões.

A operação tem como objetivo a rolagem de um vencimento previsto para 6 de março deste ano, conforme comunicado do BC. As operações de venda de moeda serão liquidadas em 6 de março, enquanto a recompra ocorrerá em 2 de outubro de 2025.

Esta será a terceira vez no ano que o BC realiza uma operação de linha. Em 20 de janeiro a autarquia vendeu um total de US$2 bilhões em dois leilões de linha, em operação realizada no mesmo dia da posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em 29 de janeiro, a instituição vendeu outros US$2 bilhões, desta vez para rolagem de um vencimento de 4 de fevereiro.

No resto do dia, as atenções devem se voltar para o cenário externo, uma vez que os mercados dos EUA reabrem após feriado na véspera e os investidores ponderam sobre as incertezas geopolíticas e comerciais.