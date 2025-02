Governo argentino descarta acusação de propina em divulgação de criptomoeda

Um juiz federal está investigando o envolvimento de Milei no que a câmara de finanças disse que pode ter sido um golpe de "rug pull" (puxada de tapete).

Um "rug pull" é um golpe no qual os patrocinadores de uma moeda atraem vários investidores, fazendo com que o valor da criptomoeda aumente, e depois retiram rapidamente seus fundos, deixando os investidores com tokens sem valor.

O escândalo atingiu o setor financeiro da Argentina, fazendo com que o índice de risco, acompanhado de perto, caísse 27 unidades, para 701 pontos-base, e fazendo com que o principal índice acionário S&P Merval caísse na segunda-feira, embora tenha se recuperado nesta terça-feira, sendo negociado com alta de mais de 6%.

Enquanto isso, a dívida soberana no mercado de balcão enfraqueceu cerca de 0,5% em média.

"O escândalo da $LIBRA abalou o mundo e criou muito burburinho", disse o analista financeiro Miguel Boggiano.

Na segunda-feira, o ministro da Economia, Luis Caputo, disse à mídia local que não houve "nenhuma fraude, nenhum crime, nenhuma corrupção" e descartou que o escândalo afetasse as negociações com o FMI, que, segundo ele, estavam "no caminho certo".